My Strange Addiction
1 StaffelAb 12
1 StaffelAb 12
My Strange Addiction
Püriertes Essen durch die Nase, eine Frau, die Deodorants verspeist, ein Mann, der in aufblasbare Pooltiere verliebt ist und mit ihnen lebt, oder Matratzen als Leibgericht: In der neuen Dokureihe „My Strange Addiction“ erzählen Menschen offen von extremen Obsessionen, die jede Vorstellung sprengen. Was für Außenstehende völlig absurd wirkt, ist für die Betroffenen längst Alltag. Das spannende Format begleitet sie durch ihr außergewöhnliches Leben, zeigt die Auswirkungen auf Familie, Freunde und Partnerschaften und fragt, warum manche Leidenschaften so mächtig werden, dass sie einen einfach nicht mehr loslassen.
Genre:Gesundheit, Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 7: Warner Bros. Discovery, Inc.
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