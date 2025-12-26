Mysterium Bermudadreieck
Folge 1: Dreieck des Wahnsinns
40 Min.Folge vom 26.12.2025Ab 12
1926 reiste der Frachter "Sudoffco" mit 29 Mann an Bord von New Jersey zum Panamakanal. Im Bermuda-Dreieck verschwand er plötzlich von der Meeresoberfläche. Das Team ortet ein Wrack vor der Küste Floridas, bei dem es sich um den Frachter landen könnte.
Genre:Dokumentation, Wissenschaft, Abenteuer
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC