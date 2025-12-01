Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mysterium Bermudadreieck

Im Auge des Sturms

Kabel Eins DokuStaffel 2Folge 11vom 26.12.2025
Im Auge des Sturms

Im Auge des SturmsJetzt kostenlos streamen

Mysterium Bermudadreieck

Folge 11: Im Auge des Sturms

40 Min.Folge vom 26.12.2025Ab 12

Das Team steht kurz davor, endlich das Rätsel um die USS Cyclops zu lösen. Das 500 Fuß lange Frachtschiff verschwand 1918 spurlos mit 309 Seeleuten an Bord und gilt als der dramatischste Verlust im Bermudadreieck.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Mysterium Bermudadreieck
Kabel Eins Doku
Mysterium Bermudadreieck

Mysterium Bermudadreieck

Alle 2 Staffeln und Folgen