Mysterium Bermudadreieck
Folge 8: Das erste Verschwinden
40 Min.Folge vom 26.12.2025Ab 12
Das Team untersucht ein großes Holzschiffswrack, das verschwundene "SS D.H. Mount". Das Schiff verschwindet in einem Gewässerabschnitt, der später als das Bermuda-Dreieck bekannt wird. Waren Saboteure für das Feuer an Bord verantwortlich oder könnte eine Dampfmaschinenexplosion den Schaden erklären?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mysterium Bermudadreieck
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Wissenschaft
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC