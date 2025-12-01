Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mysterium Bermudadreieck

Der verfluchte Flugzeugträger

Kabel Eins DokuStaffel 2Folge 2vom 26.12.2025
Der verfluchte Flugzeugträger

Der verfluchte FlugzeugträgerJetzt kostenlos streamen

Mysterium Bermudadreieck

Folge 2: Der verfluchte Flugzeugträger

40 Min.Folge vom 26.12.2025Ab 12

Das Team sucht nach einem A3-Skywarrior-Kampfflugzeug, das 1960 bei einem Unglück vor dem Flugzeugträger USS-Saratoga verloren ging. Die Umstände sind bis heute nicht genau geklärt und geben Anlass für Spekulationen.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Mysterium Bermudadreieck
Kabel Eins Doku
Mysterium Bermudadreieck

Mysterium Bermudadreieck

Alle 2 Staffeln und Folgen