Gefangen im MagnetsturmJetzt kostenlos streamen
Mysterium Bermudadreieck
Folge 3: Gefangen im Magnetsturm
40 Min.Folge vom 26.12.2025Ab 12
Das Team sucht nach dem Wrack der Revonoc, einer Rennjacht, die 1958 mit einer fünfköpfigen Besatzung verschwand. Im Bermuda-Dreieck wurde eine ungewöhnliche magnetische Anomalie festgestellt, als die Jacht verschwand.
Mysterium Bermudadreieck
Genre:Dokumentation, Wissenschaft
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC