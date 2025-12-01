Wo ist die Sulphur Queen?Jetzt kostenlos streamen
Mysterium Bermudadreieck
Folge 7: Wo ist die Sulphur Queen?
40 Min.Folge vom 26.12.2025Ab 12
Im Jahr 1963 verschwindet der Tanker "SS Marine Sulphur Queen", der zum Transport von geschmolzenem Schwefel umgebaut wurde, in der Nähe der Südküste von Florida. Ist das Schiff aufgrund einer Explosion gesunken oder wegen heftiger Stürme, die aus dem Nichts auftauchten?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mysterium Bermudadreieck
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Wissenschaft
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC