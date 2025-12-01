Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mysterium Bermudadreieck

Kabel Eins DokuStaffel 2Folge 7vom 26.12.2025
Folge 7: Wo ist die Sulphur Queen?

40 Min.Folge vom 26.12.2025Ab 12

Im Jahr 1963 verschwindet der Tanker "SS Marine Sulphur Queen", der zum Transport von geschmolzenem Schwefel umgebaut wurde, in der Nähe der Südküste von Florida. Ist das Schiff aufgrund einer Explosion gesunken oder wegen heftiger Stürme, die aus dem Nichts auftauchten?

Kabel Eins Doku
