Nachricht von Mama
Folge 1: Episode 1
43 Min.Ab 12
Familie May lebt den ganz normalen Wahnsinn zwischen Stress im Job, Teenagerproblemen und einer dominanten Schwiegermutter. Nur Mutter Elli scheint bei allem den Überblick zu behalten - gäbe es da nicht einen Haken: Elli ist vor vier Monaten verstorben. Mit unzähligen Nachrichten ist sie auch nach ihrem Tod noch immer im Familienleben präsent. Den 13. Geburtstag von Tochter Lisa hat Elli bereits minutiös geplant: Ihr Mann muss nur die Videoanleitung ausführen ...
Genre:Romantische Komödie
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Pyjama Pictures GmbH