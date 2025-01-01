Zum Inhalt springenBarrierefrei
Episode 7

SAT.1Staffel 1Folge 7
44 Min.Ab 12

Ellis Vater Rainer ist mit der Situation überfordert: Den Tod seiner einzigen Tochter hat er noch nicht verarbeitet und jetzt steht auch noch die Geburt seines Babys kurz bevor. Zu viel für den dreifachen Opa - seine hochschwangere Freundin findet ihn bewusstlos im Wohnzimmer ... Auch Tobias leidet und lebt immer mehr im Tunnel. Er vernachlässigt die Kinder und zieht um die Häuser. Die 13-jährige Lisa muss alles auffangen.

