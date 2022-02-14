Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 4vom 14.02.2022
45 Min.Folge vom 14.02.2022Ab 12

Tobias ist völlig irritiert: Lennart nimmt nach Monaten wieder am Leben der Familie teil, als wäre nichts gewesen. Außerdem macht er keinen Hehl daraus, nichts Gutes über seine tote Mutter zu denken. Aber warum? Tobias braucht Ablenkung und lädt Ellis beste Freundin Kati ein, einen Abend mit ihm auszugehen. Was Tobias nicht ahnt: Kati hat mehr als nur freundschaftliche Gefühle für Tobias ...

