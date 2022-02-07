Nachricht von Mama
Folge 2: Episode 2
44 Min.Folge vom 07.02.2022Ab 12
Das hat Elli nicht kommen sehen: Ihr ältester Sohn Lennart sperrt sich seit Monaten im Zimmer ein, die Tochter rasiert sich in einer Kurzschlussreaktion den Kopf, und der Jüngste schleicht sich nachts aus dem Haus, um das Grab seiner Mutter zu gießen. Verzweifelt sucht Tobias nach Rat und findet ihn bei einem Webcam-Girl. Als der kleine Leon aber auch aus dem Kindergarten wegläuft und erzählt, sein Papa habe ihn nachts ans Bett gefesselt, droht ein Besuch vom Jugendamt.
Nachricht von Mama
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Romantische Komödie
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Pyjama Pictures GmbH