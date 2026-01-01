Nachricht von Mama
Folge 6: Episode 6
46 Min.Ab 12
Nach seiner Konfrontation mit Till bricht Tobias mit einer Panikattacke zusammen. Kati kümmert sich um ihn und steckt dabei in der Zwickmühle: Eigentlich wollte sie nicht für Elli lügen, aber sie bringt es auch nicht übers Herz, Tobias die ganze Wahrheit zu erzählen. Lennart macht derweil einen gewagten Schritt bei seiner Lehrerin Yasmin, Lisa versucht, ihre Gefühle gegenüber Henni zu überspielen und Oma Babsi hat vielleicht einen neuen Freund gefunden ...
