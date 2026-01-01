Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Nachricht von Mama

Episode 6

SAT.1Staffel 1Folge 6
Episode 6

Episode 6Jetzt kostenlos streamen

Nachricht von Mama

Folge 6: Episode 6

46 Min.Ab 12

Nach seiner Konfrontation mit Till bricht Tobias mit einer Panikattacke zusammen. Kati kümmert sich um ihn und steckt dabei in der Zwickmühle: Eigentlich wollte sie nicht für Elli lügen, aber sie bringt es auch nicht übers Herz, Tobias die ganze Wahrheit zu erzählen. Lennart macht derweil einen gewagten Schritt bei seiner Lehrerin Yasmin, Lisa versucht, ihre Gefühle gegenüber Henni zu überspielen und Oma Babsi hat vielleicht einen neuen Freund gefunden ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Nachricht von Mama
SAT.1
Nachricht von Mama

Nachricht von Mama

Alle 1 Staffeln und Folgen