Episode 5

SAT.1Staffel 1Folge 5vom 21.02.2022
Folge 5: Episode 5

44 Min.Folge vom 21.02.2022Ab 12

Tills Buch "Hafenhunde" ist erschienen. Es soll eine Lesung in Ellis und Katis Buchhandlung geben. Im Einband steht eine Widmung: "Für Elli - die ich immer lieben werde". Als Ellis Mann Tobias das Buch in die Hände bekommt, droht die Affäre zwischen Till und Elli aufzufliegen ... Die 13-jährige Lisa entwickelt unterdessen Gefühle für ihre Freundin Henni, doch die Videos ihrer Mama sind nicht hilfreich: Sie gibt ihr nur Ratschläge für die erste Liebe zu einem Jungen.

SAT.1
