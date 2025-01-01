Nadiya's Everyday Baking - Einfache Rezepte, großer Genuss
1 StaffelAb 6
Nadiya's Everyday Baking - Einfache Rezepte, großer Genuss
Die Gewinnerin der sechsten Staffel von "The Great British Bake Off", Nadiya Hussain inspiriert dazu, die Freude am Backen in den Alltag zu bringen und aus einfachen Backwaren außergewöhnliche Gerichte zu kreieren, die man an jedem Tag der Woche zubereiten kann.
