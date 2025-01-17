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Naked Survival: Last One Standing

Kaltfront

DMAXFolge vom 17.01.2025
Kaltfront

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Naked Survival: Last One Standing

Folge vom 17.01.2025: Kaltfront

89 Min.Folge vom 17.01.2025Ab 12

Bevor sie in einem mit dornigen Sträuchern übersäten Tal, in dem Löwen umherstreifen, ums Überleben kämpfen, müssen die 14 Teilnehmer:innen in Südafrika bei einer besonderen Prüfung ihre Survival-Skills unter Beweis stellen. Die Outdoor-Cracks sollen in einer mehrstufigen Challenge einen Haken anfertigen, mit dem sie eine Karte aus einem Gewässer fischen, in dem sich Krokodile tummeln. Dabei droht einem Kandidaten und einer Kandidatin bereits an Tag eins das Aus. Die Männer und Frauen dürfen diesen Test also keinesfalls auf die leichte Schulter nehmen.

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