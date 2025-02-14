Naked Survival: Last One Standing
Folge vom 14.02.2025: Dicke Eier
88 Min.Folge vom 14.02.2025Ab 6
Spitzmaulnashörner verteidigen ihr Revier und gelten als unberechenbar. Die bis zu 1,4 Tonnen schweren Tiere können trotz ihren hohen Gewichts sehr schnell laufen. Sie erreichen Geschwindigkeiten von über 50 km/h. Um diese Kolosse sollten die Survival-Kandidatinnen und -Kandidaten an den Wasserstellen in der Zone 2 einen großen Bogen machen. Und Darrin klagt über Schmerzen im Genitalbereich. Hat er sich bei einem Sprung in den Tümpel die Hoden geprellt? Oder leidet er unter einer Infektion? Der Outdoor-Crack wird in Südafrika von einem Arzt untersucht.
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Genre:Reality-Spielshow, im Freien/Outdoor, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-3: Warner Bros. Discovery, Inc.