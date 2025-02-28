Naked Survival: Last One Standing
Folge vom 28.02.2025: Fallenbau im Fackelschein
89 Min.Folge vom 28.02.2025Ab 12
Dan landet bei der Jagd in Südafrika einen Volltreffer. Der Outdoor-Crack erlegt mit Pfeil und Bogen eine Antilope. Jetzt muss er das Fleisch des Tieres gemeinsam mit seinen Teamkolleg:innen konservieren, damit es in der Wildnis nicht verdirbt. Und als Vorbereitung für einen Ausscheidungswettkampf sollen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Challenge eine Fackel bauen, die in der Dunkelheit möglichst viel Licht spendet und lange brennt. Die Prüfung beginnt nach Sonnenuntergang. Dann fighten die Männer und Frauen um nützliche Survival-Tools.
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Genre:Reality-Spielshow, im Freien/Outdoor, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: Warner Bros. Discovery, Inc.