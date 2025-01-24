Naked Survival: Last One Standing
Folge vom 24.01.2025: Ein mieser Deal
89 Min.Folge vom 24.01.2025Ab 6
In der Wildnis zieht ein Gewitter mit heftigen Windböen auf. Den Outdoor-Cracks macht in Südafrika ein heftiger Temperatursturz zu schaffen. Um sie vor Unterkühlung zu schützen, erhalten sie deshalb Tierfelle. Aber Kates Körper zittert weiterhin vor Kälte. Wirft die Survival-Kandidatin durchgefroren das Handtuch? Und Jeff bietet der Konkurrenz einen Deal an. Er möchte sich einen Bogen ausleihen und würde im Gegenzug die Hälfte seiner Jagdbeute abtreten. Der Handel könnte sich für beide Seiten auszahlen, denn Jeff ist für gewöhnlich sehr treffsicher.
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Genre:Reality-Spielshow, im Freien/Outdoor, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-3: Warner Bros. Discovery, Inc.