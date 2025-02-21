Naked Survival: Last One Standing
Folge vom 21.02.2025: Jede Menge Fleisch
88 Min.Folge vom 21.02.2025Ab 12
Die Teams versammeln sich in Südafrika an einem großen Affenbrotbaum. Dort stellen sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Challenge einer neuen Herausforderung. In Phase 1 sollen die Survival-Profis ihre Treffsicherheit unter Beweis stellen. Sie müssen einen an einer Angelschnur befestigten Pfeil durch einen 23 Meter entfernten Ring schießen, um sich eines von zwei Warzenschweinen zu sichern. Und im zweiten Schritt sollen sie das Tier häuten und zerlegen, ohne dabei Fleisch zu verschwenden. Auf die Sieger:innen wartet eine reichhaltige Belohnung.
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Genre:Reality-Spielshow, im Freien/Outdoor, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: Warner Bros. Discovery, Inc.