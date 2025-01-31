Naked Survival: Last One Standing
Folge vom 31.01.2025: Verdammte Axt
89 Min.Folge vom 31.01.2025Ab 12
Um Unterkünfte zu bauen, Beute zu zerlegen und Feuerholz zu schlagen, sind hilfreiche Tools in der Wildnis unerlässlich. Deshalb sollen die Kandidatinnen und Kandidaten in Südafrika bei einem Ausscheidungswettkampf aus natürlichen Materialien ein Beil konstruieren. Darrin rechnet sich bei dieser Challenge gute Chancen aus, denn das Bearbeiten von Feuerstein ist eines seiner ältesten Hobbys. Sind die anderen Survival-Profis handwerklich auch so begabt? Das wird sich bei einem Härtetest zeigen. Die Outdoor-Cracks sollen mit ihrem Werkzeug einen Baum fällen.
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Genre:Reality-Spielshow, im Freien/Outdoor, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: Warner Bros. Discovery, Inc.