Naked Survival: Last One Standing
Folge vom 02.11.2025: Der Wille zählt
66 Min.Folge vom 02.11.2025Ab 12
Der Sieg ist für die letzten drei verbliebenen Kandidat:innen zum Greifen nah. Darrin, Matt und Cheeny müssen in Australien aus vor Ort verfügbaren Materialien ein dreieinhalb Meter langes Seil herstellen. Sie sollen außerdem eine stabile Leiter bauen, mit der man einen großen Baum hochklettern kann. Am nächsten Tag erwartet die Survival-Profis in der Wildnis ein letzter, alles entscheidender Wettkampf, bei dem sie ihre Konkurrent:innen mit ausgefeilten Bushcraft-Skills übertreffen müssen. Und wer sichert sich am Ende das Preisgeld in Höhe von 100 000 Dollar?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality-Spielshow, im Freien/Outdoor, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.