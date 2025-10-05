Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge vom 05.10.2025: Die Axt-Challenge

88 Min.Folge vom 05.10.2025Ab 12

Die Survival-Profis verlieren an Gewicht. Um sich mit Kalorien zu versorgen, gehen die Männer und Frauen im Outback auf die Jagd. Aber ein Wildschwein mit Pfeil und Bogen zu erlegen ist nicht einfach. Beim Anschleichen kommen sich die Teams in der Wildnis gegenseitig in die Quere, deshalb sind die ersten Versuche nicht von Erfolg gekrönt. Und bei einer Prüfung sollen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Challenge Äxte bauen, mit denen man einen australischen Eukalyptusbaum fällen kann. Denn funktionsfähige Werkzeuge sind beim Überlebenskampf unerlässlich.

