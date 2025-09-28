Naked Survival: Last One Standing
Folge vom 28.09.2025: Ironie des Schicksals
88 Min.Folge vom 28.09.2025Ab 12
Die Survival-Profis räumen ihre Camps und treffen sich am Rande eines Flussbetts. Denn sie werden in eine andere Zone umziehen. Doch vorher müssen die Männer und Frauen Teile ihrer Ausrüstung abgeben. Dann werden nach dem Zufallsprinzip neue Teams zusammengestellt. Angelzeug und Pfeil und Bogen können die Kandidatinnen und Kandidaten bei einer Prüfung zurückerobern. In dieser Folge sollen sie einen Unterschlupf bauen. Die kuppelartige Hütte wurde von den Ureinwohnern entwickelt. Dafür benötigt man mindestens zehn dicke Äste und drei biegsame Lianen.
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Genre:Reality-Spielshow, im Freien/Outdoor, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: Warner Bros. Discovery, Inc.