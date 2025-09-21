Naked Survival: Last One Standing
Folge vom 21.09.2025: Tödliche Keiler
89 Min.Folge vom 21.09.2025Ab 12
Beim Überlebenskampf im Outback sind jahrhundertealte Methoden und Strategien der australischen Ureinwohner sehr hilfreich. In dieser Folge sollen die Kandidatinnen und Kandidaten eine Springschlingenfalle bauen, mit der man wilde Ziegen fangen kann. Den Gewinner:innen winkt als Belohnung eine nahrhafte Mahlzeit. Den Verlierer:innen droht bei der Survival-Challenge das Aus. Patrick und Jermaine haben es zudem auf Wildschweine abgesehen. Aber dabei ist Vorsicht geboten. Wenn sie sich bedroht fühlen, gehen die Keiler mit ihren Hauern zum Angriff über.
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Genre:Reality-Spielshow, im Freien/Outdoor, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: Warner Bros. Discovery, Inc.