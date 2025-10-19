Naked Survival: Last One Standing
Folge vom 19.10.2025: Der selbstlose Jäger
89 Min.Folge vom 19.10.2025Ab 12
Matt war in den letzten Tagen sehr deprimiert. Er wurde bei einem Wettbewerb Letzter und hat sich den Fuß verbrannt. Deshalb entschließt er sich, die Challenge zu beenden. Damit ist ein weiterer Survival-Veteran aus dem Rennen. Die Reihen lichten sich. Nur noch vier Outdoor-Cracks dürfen sich in der australischen Wildnis Hoffnungen machen auf das Preisgeld in Höhe von 100 000 Dollar. Und Cheeny ist die einzig verbliebene weibliche Kandidatin. Sie wird beim Überlebenskampf über sich hinaus wachsen müssen, um sich gegen die männlichen Konkurrenten zu behaupten.
Genre:Reality-Spielshow, im Freien/Outdoor, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.