Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Naked Survival: Last One Standing

Vier für ein Feuer

DMAXFolge vom 26.10.2025
Vier für ein Feuer

Vier für ein FeuerJetzt kostenlos streamen

Naked Survival: Last One Standing

Folge vom 26.10.2025: Vier für ein Feuer

88 Min.Folge vom 26.10.2025Ab 12

Wer in der Wildnis überleben will, muss die Elemente beherrschen. So lässt sich das Motto der nächsten Prüfung umschreiben. Die vier verbliebenen Männer und Frauen sollen in Australien ohne Anzünder Feuer machen. Der Test umfasst mehrere Phasen. Zunächst müssen die Outdoor-Cracks geeignetes Material sammeln. Dann bauen sie einen Fiedel- oder Handbohrer. Und im letzten Schritt sollen sie ein herabhängendes Seil entzünden. So erhalten sie eine Karte, die sie in die nächste Zone führt. Die ersten drei Survival-Profis kommen weiter. Der oder die Letzte scheidet aus.

Alle verfügbaren Folgen