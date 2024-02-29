Staffel 4Folge 6vom 29.02.2024
Naruto
Folge 6: Cleverer Schachzug, Iruka!
22 Min.Folge vom 29.02.2024Ab 12
Mizuki nimmt ein Mixgetränk zu sich, das seine körperlichen Fähigkeiten maximiert. Dadurch stehen Iruka und Naruto kaum noch eine Chance im Kampf gegen ihn. Allerdings scheint Mizuki plötzlich an Schnelligkeit zu verlieren.
Genre:Anime, Abenteuer, Kampfsport, Action
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media