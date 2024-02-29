Zum Inhalt springenBarrierefrei
Naruto Staffel 4 Folge 6 vom 29.02.2024
22 Min. Folge vom 29.02.2024 Ab 12

Mizuki nimmt ein Mixgetränk zu sich, das seine körperlichen Fähigkeiten maximiert. Dadurch stehen Iruka und Naruto kaum noch eine Chance im Kampf gegen ihn. Allerdings scheint Mizuki plötzlich an Schnelligkeit zu verlieren.

