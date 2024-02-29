Staffel 4Folge 4vom 29.02.2024
Explosion! Eine neue Formation: Ino-Shika-ChoJetzt kostenlos streamen
Naruto
Folge 4: Explosion! Eine neue Formation: Ino-Shika-Cho
22 Min.Folge vom 29.02.2024Ab 12
Ino, Shika und Choji kämpfen gegen Fuujin und Raijin. Mizuki überlistet unterdessen Iruka.
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Naruto
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Genre:Anime, Abenteuer, Kampfsport, Action, Comedy, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Palatin Media