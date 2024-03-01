Staffel 4Folge 8vom 01.03.2024
Folge 8: Der Käfer mit dem besonderen Geruchssinn
22 Min.Folge vom 01.03.2024Ab 12
Ein besonderer Käfer soll den Freunden einen ausschlaggebenden Hinweis zu Sasukes Verbleib liefern. Als sie sich auf die Suche nach dem Insekt begeben, ist ihnen jedoch nicht bewusst, dass sie verfolgt und beobachtet werden.
Genre:Anime, Abenteuer, Kampfsport, Action
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media