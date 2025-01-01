Zum Inhalt springenBarrierefrei
Navy CIS: New Orleans

"CBS Serien"Staffel 2Folge 11
Folge 11: Das dunkle Herz

42 Min.Ab 16

Das Weihnachtsfest rückt immer näher und gerade zu dieser besinnlichen Zeit trägt sich eine Serie von Einbrüchen zu. Alle Beweisstücke deuten auf Wades Adoptivsohn Danny hin. Um nichtsdestotrotz Weihnachtsstimmung aufkommen zu lassen, beschließt das Team zu wichteln, was zwangsläufig in Diskussionen endet.

