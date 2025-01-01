Zum Inhalt springenBarrierefrei
"CBS Serien" Staffel 2 Folge 13
Folge 13: Kojoten

38 Min. Ab 12

Was zunächst aussieht wie ein Suizid entpuppt sich als Mord. Doch wer hatte einen Grund, Petty Officer Mateo Ortega zu erdrosseln und anschließend von einer Brücke zu stürzen? Der NCIS ermittelt, dass Ortega Kontakte zum honduranischen Gang-Boss Barrios hatte. Offenbar waren sie als Schleuser tätig und brachten Menschen von Mittelamerika in die USA. Auch Mateos Familie scheint in die Geschäfte involviert zu sein. Doch dann wird Barrios ebenfalls erdrosselt aufgefunden ...

