Navy CIS: New Orleans

Wahnsinn für fünf Dollar

"CBS Serien"Staffel 2Folge 6
Wahnsinn für fünf Dollar

Wahnsinn für fünf DollarJetzt kostenlos streamen

Navy CIS: New Orleans

Folge 6: Wahnsinn für fünf Dollar

39 Min.Ab 12

Auf der Flucht vor einem bewaffneten Mann stürzt Petty Officer Kelsy Weaver von einem Hausdach in den Tod. Allerdings gab es den Mann nicht - die junge Frau stand unter dem Einfluss einer neuartigen Designerdroge und hatte schwere Halluzinationen. Um herauszufinden, woher die Drogen kommen und wer dafür sorgt, dass sie in New Orleans in Umlauf kommen, gehen Pride und sein Team ein hohes Risiko ein. Das, was die Ermittler herausfinden, ist mehr als schockierend ...

