Navy CIS: New Orleans
Folge 5: Die Spur des Mörders
41 Min.Ab 12
Wurde Lieutenant Lachlan Colston Opfer einer Verwechslung? Das Mitglied der Royal Australian Navy, das im Rahmen eines Austauschprogramms in den USA war, wurde ermordet. Zuerst sieht es so aus, als hätte der Mordanschlag seinem US-Tauschpartner Lieutenant Brad Ryder gegolten, der derzeit in Australien weilt. Offenbar hatte er horrende Wettschulden. Doch dann führt eine heiße Spur ausgerechnet zu Ryders Noch-Freundin Cheryl Eastman ...
Navy CIS: New Orleans
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren