Navy CIS: New Orleans
Folge 15: Der geheimnisvolle Held
40 Min.Ab 16
Als Hospital Corpsman Nolan Griffith in einem Zug beherzt in eine Schießerei eingreift und einen weiteren Navy-Angehörigen rettet, ist die Verwunderung groß: Griffith ist eigentlich seit 2012 in der Gewalt des Terroristen Aman Bashir. Doch es gelang ihm, unerkannt in die USA einzureisen - und Bashir ins Land zu schmuggeln. Angeblich arbeitet Griffith im Auftrag der CIA, doch Pride und sein Team haben zunehmend Zweifel an seiner Geschichte ...
Navy CIS: New Orleans
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© CBS International Television
