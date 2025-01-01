Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der geheimnisvolle Held

Der geheimnisvolle Held

Folge 15: Der geheimnisvolle Held

40 Min.Ab 16

Als Hospital Corpsman Nolan Griffith in einem Zug beherzt in eine Schießerei eingreift und einen weiteren Navy-Angehörigen rettet, ist die Verwunderung groß: Griffith ist eigentlich seit 2012 in der Gewalt des Terroristen Aman Bashir. Doch es gelang ihm, unerkannt in die USA einzureisen - und Bashir ins Land zu schmuggeln. Angeblich arbeitet Griffith im Auftrag der CIA, doch Pride und sein Team haben zunehmend Zweifel an seiner Geschichte ...

