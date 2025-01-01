Zum Inhalt springenBarrierefrei
"CBS Serien"Staffel 2Folge 7
40 Min.Ab 16

Der Navy-Kryptologe Max Pinzon ist dringend auf ein Spenderherz angewiesen. Doch kurz vor der lebensrettenden OP wird das Organ gestohlen, vier Navy-Angehörige kommen bei dem Angriff ums Leben. Offenbar hat jemand großes Interesse an Pinzons Tod, denn der junge Mann arbeitete bis zu seinem Krankenhausaufenthalt an einem Programm, das das Dark Web lahmlegen soll. Für Terroristen und andere Kriminelle eine Katastrophe ...

