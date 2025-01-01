Navy CIS: New Orleans
Folge 24: Der Feind in meinem Bett
42 Min.Ab 12
Am frühen Morgen geht eine Bombe hoch, die offenbar aus dem geschmuggelten Oktogen-Sprengstoff gebaut wurde. Die Explosion lässt darauf schließen, dass es sich nur um einen kleinen Sprengsatz handelte - das restliche Oktogen ist also noch im Umlauf. Unterdessen ahnt Brody, dass Russo in die Sache verstrickt ist, und informiert Pride und das Team. Sie entwickeln einen riskanten Plan, um den Homeland Security-Mann zu stoppen.
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
