Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Navy CIS: New Orleans

Mitten ins Herz

"CBS Serien"Staffel 3Folge 1
Mitten ins Herz

Mitten ins HerzJetzt kostenlos streamen

Navy CIS: New Orleans

Folge 1: Mitten ins Herz

42 Min.Ab 12

Als in New Orleans ein Heckenschütze gleich an drei Orten mordet, muss das Team um Agent PRIDE seinen Urlaub abbrechen. Im Zuge der Ermittlungen stellt sich heraus, dass sich der Todesschütze seine Opfer gezielt ausgesucht haben muss. Da er sogar die Überwachungskameras an den Tatorten außer Gefecht gesetzt hat, gestalten sich die Ermittlungen zunächst als äußerst schwierig ...

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Navy CIS: New Orleans
"CBS Serien"
Navy CIS: New Orleans

Navy CIS: New Orleans

Alle 7 Staffeln und Folgen