Navy CIS: New Orleans

"CBS Serien"Staffel 3Folge 5
Folge 5: Mörder an Bord

39 Min.Ab 16

Als ein brasilianischer Flieger kurz vor New Orleans abstürzt und dabei drei Unteroffiziere sterben, nimmt sich das NCIS-Team des Falles an. Erste Untersuchungen ergeben, dass die beiden Piloten während des Flugs erschossen wurden. Handelt es sich um einen terroristischen Anschlag oder hatte der Täter eine Verbindung zu den Piloten?

