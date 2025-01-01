Navy CIS: New Orleans
Folge 8: Dustins Song
42 Min.Ab 16
Die Offizierin Heather Cobb wird tot in ihrem Haus aufgefunden. Schnell steht für die Ermittler fest, dass es vor der Tat einen heftigen Streit mit dem Mörder gegeben haben muss. Als dann herauskommt, dass Heather in einer Navy Jazzband Trompete gespielt und Petty Officer Gordon die Position des ersten Trompeters weggeschnappt hat, fällt der Verdacht zunächst auf ihn ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Navy CIS: New Orleans
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© CBS International Television
