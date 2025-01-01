Navy CIS: New Orleans
Folge 2: Findet Elvis!
42 Min.Ab 12
Während einer Pokerrunde auf einem Schiff werden drei Männer erschossen. Der einzige Überlebende ist der polizeibekannte Hacker Elvis Bertrand. Pride und sein Team nehmen sich des Falles an und finden am Tatort Elvis' Hut. Schnell steht für die Ermittler fest, dass dieser in den Fall verwickelt sein muss. Doch liegen sie damit richtig?
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
