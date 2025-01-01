Zum Inhalt springenBarrierefrei
"CBS Serien"Staffel 3Folge 2
42 Min.Ab 12

Während einer Pokerrunde auf einem Schiff werden drei Männer erschossen. Der einzige Überlebende ist der polizeibekannte Hacker Elvis Bertrand. Pride und sein Team nehmen sich des Falles an und finden am Tatort Elvis' Hut. Schnell steht für die Ermittler fest, dass dieser in den Fall verwickelt sein muss. Doch liegen sie damit richtig?

