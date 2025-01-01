Navy CIS: New Orleans
Folge 10: Staatsfeind Nr. 1
42 Min.Ab 16
Als eine alte Freundin von Pride ihren Junggesellinnenabschied auf einer Yacht in der Karibik feiert, wird die Party von der Küstenwache unterbrochen. Das Schiff befindet sich nämlich auf einer gefährlichen Schmugglerroute. Doch dann findet Agent Swanson eine Leiche an Bord ...
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© CBS International Television
