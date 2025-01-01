Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Navy CIS: New Orleans

Endstation Mord

"CBS Serien"Staffel 3Folge 15
Endstation Mord

Endstation MordJetzt kostenlos streamen

Navy CIS: New Orleans

Folge 15: Endstation Mord

42 Min.Ab 16

Eine junge Straßenbahnfahrerin wurde brutal ermordet: Die Augen sind ausgestochen, anschließend wurde sie an das Ende einer Straßenbahn aufgehängt. Als Loretta am Tatort ankommt, ist sie sprachlos - denn der Fall erinnert sie an einen Mord, der 20 Jahre zurückliegt. Der damalige Täter Jack Gordon ist erst vor wenigen Tagen aus dem Gefängnis entlassen worden. Doch Gordon hat all die Jahre seine Unschuld beteuert ...

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Navy CIS: New Orleans
"CBS Serien"
Navy CIS: New Orleans

Navy CIS: New Orleans

Alle 7 Staffeln und Folgen