Navy CIS: New Orleans
Folge 23: Clearwater
42 Min.Ab 16
Die Machtspielchen zwischen Hamilton und Pride gehen weiter. Mittlerweile weiß das Team, dass der geplante Anschlag einer hochrangigen Person gelten soll. Um herauszufinden, um wen es sich genau handelt, und warum diese Person getötet werden soll, bringt Pride bei Hamilton heimlich eine Wanze an. Es stellt sich heraus, dass in Clearwater eine Werft für die Navy geplant ist und eine Abgeordnete jedoch gegen dieses Projekt abgestimmt hat ...
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© CBS International Television
