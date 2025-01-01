Zum Inhalt springenBarrierefrei
Navy CIS: New Orleans

Ein Toter räumt auf

"CBS Serien"Staffel 3Folge 24
Folge 24: Ein Toter räumt auf

42 Min.Ab 16

Es kommt zur entscheidenden Konfrontation zwischen Pride und Mr. Stone, Hamiltons rechter Hand. Pride will endlich wissen, was Hamilton wirklich beabsichtigt. Dann kommt es zum Kampf, und Stone stürzt in die Tiefe und stirbt. An der Leiche werden DNA-Spuren von Pride gefunden, weshalb es immer enger für ihn wird - denn nur sein Team weiß, dass er die Explosion in der Bar überlebt hat ...

