Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Navy CIS: New Orleans

Das Schiff der Verdammten (1)

"CBS Serien"Staffel 7Folge 1
Das Schiff der Verdammten (1)

Das Schiff der Verdammten (1)Jetzt kostenlos streamen

Navy CIS: New Orleans

Folge 1: Das Schiff der Verdammten (1)

41 Min.Ab 12

Während die Stadt New Orleans mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie zu kämpfen hat, werden Tammy und Carter zur Aufklärung eines Todesfalls auf ein Hospitalschiff gerufen. Als immer mehr Details über den rätselhaften Tod zutage treten, erfahren die Ermittler zudem, dass sich mehrere Corona-Infizierte an Bord des Schiffes befinden. Währenddessen stößt auch Wade in einer Leichenhalle an ihre Grenzen.

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Navy CIS: New Orleans
"CBS Serien"
Navy CIS: New Orleans

Navy CIS: New Orleans

Alle 7 Staffeln und Folgen