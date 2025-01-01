Zum Inhalt springenBarrierefrei
Navy CIS: New Orleans

Staffel 7Folge 4
Folge 4: Schwarze Schafe

42 Min.Ab 12

Pride versucht noch immer, den Polizisten Yates und Blakely Gewalttaten während des Dienstes nachzuweisen. Dabei stößt er auf eine Gang, die auch mit den Vergehen in Verbindung gebracht werden kann. Doch die Beschuldigten setzen sich zur Wehr, indem sie falsche Informationen streuen und das Haus des Special Agent von einem Sonderkommando stürmen lassen. Zwischenzeitlich hat Wade mit anderen Problemen zu kämpfen: Der Stress im Job setzt ihr mehr zu, als sie sich eingestehen will.

