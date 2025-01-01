Zum Inhalt springenBarrierefrei
Navy CIS: New Orleans

Officer Charlie

Staffel 7Folge 14
Officer Charlie

Navy CIS: New Orleans

Folge 14: Officer Charlie

42 Min.Ab 12

Nachdem sich Pride eingestanden hat, dass Connor tatsächlich sein Sohn ist, setzt er alles daran, ihn in seine Familie zu integrieren. Connors kriminelle Mutter Sasha will dies um jeden Preis verhindern. Gleichzeitig werden Hannah und Carter mit einem neuen Auftrag konfrontiert: Sie müssen eine ungewöhnliche Entführung aufklären. Doch bei dem Vermissten handelt es sich nicht um eine Person, sondern um einen professionell ausgebildeten Militärhund.

