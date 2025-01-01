Navy CIS: New Orleans
Folge 7: Die Angst der Opfer (1)
41 Min.Ab 12
Pride und sein Team stellt die Ermordung der Navy-Therapeutin Amanda Gregson vor ein Rätsel. Dann nimmt die Tat ein noch erschreckenderes Ausmaß an, als ein Zusammenhang zu Vergewaltigungsopfern hergestellt wird, für die sich Amanda eingesetzt hat. Derweil kümmert sich Sebastian um eine Zeugin des Verbrechens, die von der Pandemie stark betroffen ist. Quentin steht indessen ein Gespräch mit dem FBI wegen seiner Mutter bevor, das ihn in eine knifflige Zwickmühle bringt.
Navy CIS: New Orleans
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
