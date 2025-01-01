Navy CIS: New Orleans
Folge 9: Am helllichten Tag
42 Min.Ab 12
Die Agenten des Navy CIS bekommen den Auftrag, eine Entführung aufzuklären. Gesucht wird ein 14-jähriges Mädchen, das gleichzeitig das Kind von Navy Commander Claire Hogan ist. Im Zuge der Ermittlungen wird auch der Vater der Vermissten befragt, der sich als verwirrter Einzelgänger entpuppt, welcher ein Leben abseits der Gesellschaft führt. Er hat seiner Tochter jedoch Überlebenstechniken beigebracht, die nun deren einzige Chance auf Rettung sein könnten.
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
