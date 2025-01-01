Navy CIS: New Orleans
Folge 11: Die Route
41 Min.Ab 12
Als ein Gefangenentransport überfallen wird, gelingt es dem Schwerkriminellen Abel Brooks zu fliehen. Offenbar möchte er sich an Sebastian rächen, der ihn damals hinter Gitter gebracht hat. Solange Brooks auf freiem Fuß ist, schwebt Sebastian in großer Gefahr. Carter wird deshalb für seinen persönlichen Schutz verantwortlich gemacht. Kann das Team Brooks' perfiden Plan rechtzeitig durchkreuzen?
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Navy CIS: New Orleans
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren